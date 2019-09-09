В России завершился Единый день голосования. Последними избирательные участки закрылись в самом западном регионе страны — Калининградской области — в 20:00 по местному, передает ТАСС.

Поскольку выборы проходили не по единому избирательному округу, итоги голосования подводились и оглашались по мере закрытия избирательных участков. Таким образом, предварительные результаты волеизъявления на подавляющей части территории РФ в большей или меньшей степени уже известны. Правда в Москве через полтора часа после закрытия избирательных участков не поступало ни экзит-поллов, ни каких-либо предварительных результатов.

Выборами разного уровня были охвачены все 85 субъектов РФ, в 16 регионах прошли всенародные выборы их глав (еще в одном — Ингушетии — руководителя республики избирали депутаты Народного собрания), в 13 голосовали за депутатов региональных парламентов. Кроме того, прошли выборы глав трех административных центров субъектов РФ — Анадыря, Новосибирска и Улан-Удэ, депутатов представительных органов власти (городских дум и советов) 22 региональных столиц, а также довыборы депутатов Госдумы по одномандатным округам в Хабаровском крае, Новгородской, Орловской и Свердловской областях.

В общей сложности голосование проходило более чем на 48 тыс. избирательных участков, по его итогам должны быть замещены 47 тыс. 608 депутатских мандатов и выборных должностей.

Как сообщил заместитель руководителя рабочей группы Общественной палаты РФ по мониторингу реализации избирательных прав граждан Максим Григорьев, по оценке общественных наблюдателей, «везде выборы проходят более или менее спокойно, количество сообщений о нарушениях примерно такое же, какое было в другие годы». При этом он обратил внимание на большое количество сообщений о якобы имевших место нарушениях, которые затем не получали подтверждений. Значительное число таких фейковых сведений было опубликовано на «Карте нарушений» движения «Голос», уточнил Григорьев.

По данным МВД РФ, всего в единый день голосования в органы внутренних дел поступили 315 сообщений о происшествиях разного рода, причем количество происшествий по сравнению с прошлым годом снизилось на треть. Как пояснил первый замглавы МВД Александр Горовой, органы правопорядка в целом регистрируют «снижение преступности и правонарушений почти на треть с учетом среднесуточной статистики по выходным дням летне-осеннего периода». Он подчеркнул, что зафиксированные правонарушения «не повлияют на конечные итоги голосования».

Однако в этом году пока не опубликован ни один результат экзит-поллов в Москве. Отдельных данных от ВЦИОМа еще не было, а Фонд развития гражданского общества отказался их публиковать. «Мы получили высокий процент отказов от ответов на выходе с избирательных участков. По некоторым округам процент отказов превысил 70%. По остальным округам он находится на уровне 45-50%. Все это говорит о том, что публикация настолько невзвешенных и противоречивых данных была бы поступком непрофессиональным», — написал ФоРГО в своем телеграм-канале.

Предполагалось, что ФоРГО составит сводные экзит-полы на основе данных трех социологических служб — MAGRAM, Центра политических технологий и ВЦИОМ.

Данные экзит-полов, как правило, публикуются сразу же после закрытия участков.

Из Северной столицы сообщили, что врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов лидирует на выборах главы города после обработки 0,1% протоколов с 83,61% голосов. На втором месте кандидат от «Гражданской платформы» Михаил Амосов с 11,23% голосов. На третьем — Надежда Тихонова от «Справедливой России» с 5,16%.