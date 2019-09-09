Эта история в 2017-м взволновала всю страну. 11-летний Максим Мархалюк пропал в деревне на краю Беловежской пущи.
Вместе со спасателями и милицией мальчика искали тысячи добровольцев.
Кристина Крук, координатор поисково-спасательного отряда «Ангел»:
«Это были самые масштабные поиски как для координатора и самые тяжелые. Было около 2000 волонтеров, которых нужно было скоординировать, правильно поставить задачи, и чтобы эти задачи были выполнены».
Но, увы, результатов поиск не дал.
Дмитрий Крюков, начальник отдела Главного управления уголовного розыска криминальной милиции МВД Беларуси:
«Дело до сих пор не прекращается и активные мероприятия проводятся. Одна из приоритетных версий – что все-таки он заблудился в лесном массиве».