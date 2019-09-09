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В Мосгордуму , согласно предварительным данным, проходят около 20 оппозиционных кандидатов. Утром в понедельник, 9 сентября, Мосгоризбирком сообщил, что после обработки 100 процента протоколов в 20 из 45 округов лидируют представители Комунистической партии, «Яблока» и «Справедливой России». В свою очередь Общественный штаб наблюдения за выборами сообщил, что в парламент российской столицы проходят 13 кандидатов от КПРФ, 3 — от «Справедливой России» и 4 — от «Яблока». Всего в московскую думу избирают 45 депутатов, передает DW.

В то же время в Мосгордуму нового созыва не прошел лидер московских «единоросов» Андрей Метельский, бывший депутатом городского парламента с 2001 года. Команда основателя Фонда Борьбы с коррупцией Алексея Навального уже отметила этот факт, а также победу депутатов от оппозиционных партий в ряде округов как успех предложенной избирателям концепции «умного голосования». Ее главной целью было — не допустить в Мосгордуму как можно больше представителей «Единой России», а также ее выдвиженцев, выступавших на выборах под личиной «независимых кандидатов».

Как следует из предварительных результатов, распространенных Мосгоризбиркомом, явка на московских выборах составила 21,77%, что чуть выше показателя на предыдущих выборах в Мосгордуму, которые проходили в 2014 году.

Московский мэр Сергей Собянин назвал прошедшие выборы «самыми эмоциональными и реально конкурентными». Предвыборную борьбу он охарактеризовал как «нешуточные страсти». Комментируя результаты, столичный мэр заявил, что «дума стала политически более разноплановой», что, по мнению Собянина, «будет на пользу городскому парламенту».

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