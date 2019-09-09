Родители минских школьников жалуются, что в школах ввели запрет на черные джинсы с карманами и байки с капюшоном.

Администрация школ отсылает недовольных к установленному в учебных заведениях дресс-коду. Начальница управления общего среднего образования Министерства образования Ирина Каржова пояснила, что стиль одежды определяет каждая школа в своем уставе. Оспорить или выразить свое недовольство требованиями к одежде учеников можно на классных или общешкольных собраниях и прийти к разумному компромиссу.