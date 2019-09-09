Государственный комитет по имуществу рассчитывает на создание первой в Беларуси госкорпорации в ближайшее время. Об этом в эфире телеканала СТВ рассказал первый заместитель председателя ведомства Алексей Васильев, сообщает БЕЛТА.

Поставлена задача по разделению функций государства как собственника и как регулятора, отметил первый зампредседателя. «И мы ее реализуем: Госкомимуществом принято решение на базе наших предприятий и ряда банков создать госкорпорацию. Документ подготовлен и находится на согласовании. Надеюсь, что в ближайшее время мы выйдем на завершающий этап, — сказал он. — Если этот опыт удастся, то, думаю, предприятия Министерства промышленности можно сгруппировать по такому же принципу».

Говоря о развитии системы корпоративного управления в Беларуси, Алексей Васильев констатировал, что в настоящее время многого удалось добиться. Изучен опыт соседних стран и Западной Европы, разработаны инструменты, подготовлены необходимые для этой работы документы. И самое главное — все опробовано на практике. ОАО «Управляющая компания холдинга «Белавтодор» стало тем предприятием, на котором опробованы новации и документы.

Что касается других белорусских предприятий, то корпоративное управление успешно работает в ОАО «БелАЗ» — управляющая компания холдинга «БелАЗ-Холдинг», ОАО «МАЗ» — управляющая компания холдинга «БЕЛАВТОМАЗ», ОАО «Минский тракторный завод», сообщил первый зампредседателя комитета. Также существует много предприятий, где оно функционирует в том или ином виде. «Корпоративное управление в силу законодательства есть везде. Вопрос в том, надо ли там что-то менять. Эта задача поставлена премьер-министром. Сейчас пересматриваются все наблюдательные советы, с учетом необходимости будут внедряться соответствующие комитеты, которые возглавят независимые директоры», — добавил он. Кроме того, Госкомимущество ведет серьезную работу по исключению случаев, когда председателем наблюдательного совета может быть работник того же предприятия.

Алексей Васильев рассказал, что ведомство вышло с инициативой по созданию реестра независимых директоров. Поиск таких людей оказался сложным процессом. «Практически со всеми встречался лично. Хочу с удовлетворением отметить, что есть серьезные люди, которые имеют значительный опыт в управлении. Это не только банковский сектор. Это ТЭК Российской Федерации, инжиниринговые компании Беларуси. Они готовы поучаствовать в этом проекте», — проинформировал первый заместитель председателя.

Он также подчеркнул, что в Госкомимуществе понимают, что реестр заработает только тогда, когда решится вопрос по вознаграждению. Таким образом, определено, что вознаграждение состоит из основной части и дополнительной — бонусной. Бонус будет выплачиваться только за показатели, которых достигло предприятие. А основная часть — ежеквартально по стандартной ставке, которая варьируется в процентном соотношении от зарплаты руководителя предприятия.

Как сообщалось, ведомство на практике подошло к теме реструктуризации госпредприятий, начав эту работу с ОАО «Управляющая компания холдинга «Белавтодор». На базе этого предприятия и других организаций Госкомимущества — ГО «Белресурсы» — управляющая компания холдинга «Белресурсы», РУП «Институт недвижимости и оценки» и др. — в Беларуси планируется создать первую государственную корпорацию, которой будут переданы полномочия Госкомимущества по управлению активами этих предприятий.