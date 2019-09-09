Замечательный праздник «Здравствуй, школьная планета!» состоялся 2 сентября на териритории 45-й школы Могилева. Инициатором и одним из организаторов праздника стала могилевская команда «Говори правду» во главе с Евгением Ласицей.

Мероприятие проходило на двух площадках. На первой, организованной администрацией школы, демонстрировались выставки пожарноспасательной техники и ретро-автомобилей, выступали детские танцевальные коллективы, проводилась

игра в настольный футбол.

А на второй площадке состоялась семейно-спортивная эстафета.

Несколько семей соревновались в армрестлинге, боулинге, шашках, кольцебросе и «рыбалке» (игры на меткость).

Евгений Ласица был главным судьей соревнований (на фото). А помогала ему вся могилевская команда «Говори правду». Помимо судейства, они подводили итоги соревнований, вручали подарки, проводили награждение

победителей.

Всего праздничные мероприятия посетили более 400 человек.

– Я предложил провести семейно-спортивный праздник в микрорайоне «Спутник» в рамках инициативы «Робім разам», – рассказывает Евгений Ласица. – Команда «Говори правду» собрала более сотни подписей за проведение праздника и передала их в

администрацию Ленинского района Могилева. Люди не только активно подписывались, но и обещали прийти на праздник, принять в нем участие. У меня уже есть опыт вза- имодействия с городскими властями: в свое время при поддержке местных жителей удалось добиться ремонта дороги возле 45-й школы. Вот и в этот раз районная власть

предложила нам провести мероприятие совместно с администрацией школы. Мы охотно согласились на такое партнерство.

– Праздник прошел на «отлично»! – продолжает Евгений. – Очень прятно было видеть улыбки детей, азарт взрослых и просто хорошее настроение. Если во всех делах,

начинаниях, обстоятельствах люди будут выходить из зоны комфорта, проявлять активность и пытаться улучшить свою жизнь самостоятельно, не надеясь на других, то результат всегда будет превосходить ожидания, – таково общее мнение участников семейно-спортивного праздника. А для могилевской команды «Говори правду»

этот праздник – еще одна маленькая победа и удачный пример взаимодействия с местной властью.

Более подробно о национальной кампании «Робім разам» вы можете узнать на сайте www.zapraudu.info.