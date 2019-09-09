На Камчатке 27-летняя девушка утопила двух своих детей.

Как сообщает пресс-служба Следственного комитета России, трагедия произошла утром 9 сентября в городе Вилючинск. Молодая мать пришла на бухту Крашенинникова вместе со своей полуторагодовалой дочкой и пятилетним сыном.

То, что произошло дальше шокировало местных жителей. Женщина привязала двоих детей к себе веревкой и зашла в воду. Малыши стали тонуть.

В это время неподалеку находился мужчина, который позвонил в полицию и МЧС. Станция спасателей находится неподалеку от бухты, поэтому спасатели прибыли на место оперативно. Однако, спасти детей не удалось – они наглотались воды и захлебнулись.

Младшая девочка скончалась на месте, старшего ребёнка госпитализировали в реанимацию, где он также умер. Женщина также пыталась утопиться, но её откачали.

В отношении женщины 1992 года рождения возбуждено уголовное дело. По предварительной версии, девушка могла пойти на такой поступок из-за ревности. Как стало известно, незадолго до случившегося от неё ушёл муж к другой женщине.