На должность премьер-министра Грузии партия «Грузинская мечта» выдвинула бывшего главу МВД Георгия Гахарию, передает РИА Новости.

Депутаты утвердили премьер-министра, его обновленный состав кабмина, а также правительственную программу. Из 150 депутатов в поддержку проголосовали 98. Гахария стал пятым по счету премьером от правящей партии «Грузинская мечта» за последние семь лет. На этом посту он сменил Мамуку Бахтадзе, который заявил об уходе в отставку 2 сентября. Свое решение бывший грузинский премьер объяснил тем, что выполнил все свои задачи.