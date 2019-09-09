«Мисс Беларусь — 2018» Мария Василевич идёт в депутаты. К слову, она уже зарегистрировала инициативную группу граждан для сбора подписей избирателей.

Баллотироваться она будет в Минске на 104 Кальварийском избирательном округе.

Напомним, что в 2018 году Мария Василевич выиграла конкурс «Мисс Беларусь», а на конкурсе «Мисс мира — 2018» ей был присвоен титул «Мисс мира Европа». Там она вошла в число пяти финалисток конкурса. К слову, это лучший результат для Беларуси за всю историю участия нашей страны в данном конкурсе.