В первый день матчевой встречи по легкой атлетике Европа – США запланировано проведение 18 дисциплин. Участие в состязаниях примут 6 белорусов, сообщает «Минск-Новости».

Расписание соревновательной программы на 9 сентября:

19:00 – прыжки с шестом (женщины);

19:05 – метание молота (мужчины);

19:07 – тройной прыжок (женщины);

19:15 – 100 м (женщины);

19:30 – 100 м (мужчины);

19:45 – 800 м (женщины);

19:56 – 1500 м (мужчины);

20:04 – прыжки в высоту (мужчины);

20:07 – метание диска (женщины);

20:18 – 3000 м (женщины);

20:32 – прыжки в длину (мужчины);

20:46 – 400 м (женщины);

20:58 – 400 м (мужчины);

21:08 – метание копья (женщины);

21:20 – толкание ядра (мужчины);

21:23 – 3000 м с препятствиями (мужчины);

21:40 – эстафета 4х100 м (женщины);

21:55 – эстафета 4х100 м (мужчины).

9 сентября в баталиях поучаствуют 6 белорусских атлетов – Юлия Король (800 м), Екатерина Корнеенко (3000 м), Дмитрий Набоков, Максим Недосеков (прыжки в высоту), Татьяна Холодович (метание копья), Ирина Жук (прыжки с шестом).

Еще 8 наших спортсменов выступят 10 сентября. Среди них – Кристина Тимановская (200 м), Дарья Борисевич (1500 м), Карина Таранда (прыжки в высоту), Анастасия Мирончик-Иванова (прыжки в длину), Анна Малыщик (метание молота), Алена Дубицкая (толкание ядра), Виталий Парахонько, Эльвира Герман (бег с барьерами).

Добавим, что в каждом виде программы выступят по 8 атлетов (по 4 представителя от Европы и США). Всего в 37 дисциплинах сразятся 304 спортсмена. Зрителей ожидает развлекательная программа. На территории стадиона «Динамо» расположатся площадки, где посетители смогут попробовать себя в различных дисциплинах легкой атлетики. Развлекательные зоны организуют и для детей.