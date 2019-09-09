Китайские астрономы зафиксировали в космосе быстрые повторяющиеся радиовсплески. Предполагается, что загадочные сигналы подает объект, который находится на расстоянии 3 млрд световых лет от Земли, сообщает агентство «Синьхуа», передает БЕЛТА.

Ученые Национальной астрономической обсерватории Китайской академии наук (NAOC) тщательно проверили и обработали сигналы. Их зафиксировали с помощью сферического радиотелескопа с пятисотметровой апертурой, который считается самым большим и чувствительным в мире. Быстрые повторяющиеся радиовсплески очень короткие, как правило, они продолжаются несколько миллисекунд. Ученые пока не могут объяснить их происхождение.