Хоккеисты минского «Динамо» после трех поражений одержали первую победу в новом сезоне КХЛ. В Москве минчане обыграли хоккеистов «Спартака» со счетом 5:4 (2:3, 2:1, 1:0), сообщает БЕЛТА.

Динамовцы начали игру очень активно и на 8-й минуте Александр Павлович открыл счет, а потом Теему Пулккинен забросил вторую шайбу. Затем инициативу перехватили спартаковцы и к перерыву Яков Рылов, Патрик Херсли и Михаил Юньков вывели хозяев вперед — 3:2. На старте второго период Мартиньш Карсумс увеличил преимущество москвичей, а затем Андрей Костицын и Стефан Эллиот сделали счет равным — 4:4. Незадолго до окончания заключительной трети матча динамовцы получили численный перевес и Михаил Стефанович забросил победную шайбу. В этой встрече ворота «Динамо» впервые защищал 22-летний голкипер Александр Осипков, сменивший опытного шведа Юнаса Энрота.

В стартовом матче 12-го сезона КХЛ «зубры» проиграли в Минске нижнекамскому «Нефтехимику» (2:4), а затем в гостях уступили московскому «Динамо» (2:3) и «Сочи» (4:5).

Следующие 4 матча подопечные Крэйга Вудкрофта проведут на льду «Минск-Арены»: 12 сентября — с новосибирской «Сибирью», 15 сентября — с магнитогорским «Металлургом», 18 сентября — с хабаровским «Амуром», 21 сентября — с финским «Йокеритом» из Хельсинки.