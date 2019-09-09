ОАО «Гомельтранснефть Дружба» недополучила $23 млн выручки из-за поставок грязной российской нефти, заявил генеральный директор компании Олег Борисенко.

«Длительная остановка нефтепровода негативно повлияла на финансово-хозяйственную деятельность ОАО «Гомельтранснефть Дружба» и привела к недополучению выручки в $23 млн», — сказал Борисенко в интервью журналу «Нефтехимия», передает «Интерфакс».

Он отметил, что неизбежным и обязательным условием для восстановления доходов стало доведение объемов перекачиваемой нефти по итогам года до запланированных либо увеличение тарифов.

«В ходе переговоров с российскими партнерами, которые проводились на различных площадках и в разных форматах, удалось достигнуть договоренности о необходимости повышения тарифов на транспортировку нефти через Беларусь. Принято решение, что с 1 сентября 2019 года они будут увеличены на 3,7%», — напомнил он.

Кроме того, добавил гендиректор, российская сторона взяла на себя обязательства стремиться к объемам прокачки, которые обеспечат ОАО «Гомельтранснефть Дружба» выручку в соответствии с бизнес-планом на 2019 год.

Как сообщалось, по оценке белорусской стороны, в результате нефтяного форс-мажора транзит нефти через Беларусь в 2019 году может снизиться до уровня 40 млн тонн с запланированных 59,75 млн тонн. В связи с недопоступлением доходов от транзита «Гомельтранснефть Дружба» инициировала увеличение тарифов на транзит нефти с 1 августа на 21,7%. Впоследствии стороны согласовали повышение тарифа на транспортировку нефти на 3,7% с 1 сентября.

Транзитный поток нефти по системе нефтепроводов «Гомельтранснефть Дружба», достигая ЛПДС «Мозырь», разветвляется — в западном направлении на Польшу и Германию, в южном — на Украину, Венгрию, Словакию, Чехию. По трубопроводам «Полоцктранснефть Дружба» российская нефть поставляется до НПЗ «Нафтан», транзит нефти в направлении стран Балтии не осуществляется с 2006 года.

Концерн «Белнефтехим» 19 апреля сообщил о поставке в Беларусь по нефтепроводу «Дружба» загрязненной хлорорганикой нефти, 24 апреля загрязненную нефть прекратили принимать Украина, Польша и Германия. Поставки кондиционной нефти в Беларусь возобновились 4 мая. Транзит нефти на Украину возобновился 24 мая, поставки кондиционной нефти в Польшу через Беларусь начаты 9 июня.

Оператор «Гомельтранснефть Дружба» 11 июля завершил вытеснение 870 тыс. тонн некондиционной нефти на территорию РФ. «Полоцктранснефть Дружба» (белорусский оператор северной ветки нефтепровода «Дружба») завершил аналогичные работы 23 июля.

АРТЫКУЛЫ ПА ТЭМЕБОЛЬШ АД АЎТАРА