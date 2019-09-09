ОАО «Гомельтранснефть Дружба» недополучила $23 млн выручки из-за поставок грязной российской нефти, заявил генеральный директор компании Олег Борисенко.

«Длительная остановка нефтепровода негативно повлияла на финансово-хозяйственную деятельность ОАО «Гомельтранснефть Дружба» и привела к недополучению выручки в $23 млн», — сказал Борисенко в интервью журналу «Нефтехимия», передает «Интерфакс».

Он отметил, что неизбежным и обязательным условием для восстановления доходов стало доведение объемов перекачиваемой нефти по итогам года до запланированных либо увеличение тарифов.

«В ходе переговоров с российскими партнерами, которые проводились на различных площадках и в разных форматах, удалось достигнуть договоренности о необходимости повышения тарифов на транспортировку нефти через Беларусь. Принято решение, что с 1 сентября 2019 года они будут увеличены на 3,7%», — напомнил он.

Кроме того, добавил гендиректор, российская сторона взяла на себя обязательства стремиться к объемам прокачки, которые обеспечат ОАО «Гомельтранснефть Дружба» выручку в соответствии с бизнес-планом на 2019 год.

Как сообщалось, по оценке белорусской стороны, в результате нефтяного форс-мажора транзит нефти через Беларусь в 2019 году может снизиться до уровня 40 млн тонн с запланированных 59,75 млн тонн. В связи с недопоступлением доходов от транзита «Гомельтранснефть Дружба» инициировала увеличение тарифов на транзит нефти с 1 августа на 21,7%. Впоследствии стороны согласовали повышение тарифа на транспортировку нефти на 3,7% с 1 сентября.

Транзитный поток нефти по системе нефтепроводов «Гомельтранснефть Дружба», достигая ЛПДС «Мозырь», разветвляется — в западном направлении на Польшу и Германию, в южном — на Украину, Венгрию, Словакию, Чехию. По трубопроводам «Полоцктранснефть Дружба» российская нефть поставляется до НПЗ «Нафтан», транзит нефти в направлении стран Балтии не осуществляется с 2006 года.

Концерн «Белнефтехим» 19 апреля сообщил о поставке в Беларусь по нефтепроводу «Дружба» загрязненной хлорорганикой нефти, 24 апреля загрязненную нефть прекратили принимать Украина, Польша и Германия. Поставки кондиционной нефти в Беларусь возобновились 4 мая. Транзит нефти на Украину возобновился 24 мая, поставки кондиционной нефти в Польшу через Беларусь начаты 9 июня.

Оператор «Гомельтранснефть Дружба» 11 июля завершил вытеснение 870 тыс. тонн некондиционной нефти на территорию РФ. «Полоцктранснефть Дружба» (белорусский оператор северной ветки нефтепровода «Дружба») завершил аналогичные работы 23 июля.