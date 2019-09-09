Фото: Radio France/Lila Lefebvre

Во Франции обнаружен древний клад из тысяч монет.

Об этом сообщает местное издание France Bleu, передает Корреспондент.net.

Французский фермер из города Варей во время расчистки участка нашел непонятный металлический шар размером с баскетбольный мяч. Мужчина поместил предмет в машинное масло, но он распался на множество отдельных монет из серебра и меди.

Оказалось, что фермер нашел 14 тысяч монет XIII века. Примечательно, что клад был обнаружен еще в 2014 году. Но специалисту, к которому направили находку, понадобилось четыре года, чтобы провести экспертизу.

Французский фермер нашел 14 000 монет XIII века

Французский фермер нашел 14 000 монет XIII века

Французский фермер нашел 14 000 монет XIII века

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