Два пассажира погибли при столкновении маршрутки Могилев-Сморгонь с фурой на трассе М14 под Минском. Такую информацию в своем Telegram-канале разместила пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова, передает БЕЛТА.

Авария произошла сегодня около 14.40 на 85-м км автодороги М14 в направлении трассы М1. «Водитель маршрутного такси Могилев-Сморгонь совершил наезд на стоящий на обочине по причине поломки автопоезд МАЗ. В маршрутном транспортном средстве находились пятеро пассажиров. В результате ДТП двое погибли на месте, водитель и трое пассажиров получили ранения и доставлены в больницу», — проинформировала Ольга Чемоданова.

Водитель фуры не пострадал. Причины аварии выясняются. На месте работает следственно-оперативная группа, сотрудники ГАИ, медики.