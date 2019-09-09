ОАО «АСБ Беларусбанк» предоставило возможность пополнения счетов клиентов банка посредством системы АИС «Расчет» (ЕРИП). Об этом сообщили БЕЛТА в банке.

Найти операцию можно в дереве услуг ЕРИП, по коду услуги и по QR-коду. За ее проведение плата не взимается. Воспользоваться услугой можно и в дереве ЕРИП в каналах других банков, РУП «Белпочта».

Денежные средства зачисляются на счет получателя на следующий банковский день. Таким образом, начисление процентов на сумму пополнения осуществляется с даты зачисления денежных средств. Счет получателя должен быть открыт в белорусских рублях в учреждениях банка Минска и Минской области, кроме филиалов № 612 Борисова (ЦБУ № 602, 610, 616, 621) и № 633 Солигорска (ЦБУ № 607, 609, 613, 615, 620, 623).

Возможность пополнения и других счетов через систему ЕРИП будет предоставляться банком поэтапно.