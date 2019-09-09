ОАО «АСБ Беларусбанк» с 01.09.2019 г. снизил процентные ставки по вновь заключаемым кредитным договорам на строительство (реконструкцию) и приобретение жилья на условиях, определенных банком, сообщается в пресс-релизе банка.

Процентная ставка по такому кредиту теперь составляет ставку рефинансирования Национального банка Республики Беларусь, увеличенную на 4,3 процентных пункта.

Кроме того, с 01.09.2019 г. аналогичное снижение процентной ставки банк осуществляет и по ряду кредитов на потребительские нужды, также говорится в сообщении.