В Витебске вечером 5 сентября в лесополосе напротив дома №62 на улице Чкалова отдыхала компания из четырех человек. Девушка из этой компании попросила сигарету у проходившего мимо мужчины, но тот ее оттолкнул.

Вступиться за даму решил ее знакомый, однако получил от прохожего удар ножом в грудь. После этого мужчина бросился наутек, а в погоню за ним поспешил один из участников компании.

К моменту приезда милиции, вызванной девушкой, ему удалось догнать прохожего и скрутить. Получивший ножевое ранение мужчина умер до приезда скорой.

Задержанным оказался 53-летний житель Витебска, к уголовной ответственности он ранее не привлекался.

В отношении витеблянина возбудили уголовное дело по пункту 13 части 2 статьи 139 УК — убийство, совершенное из хулиганских побуждений, сообщает отделение информации и общественных связей УВД Витебского облисполкома.