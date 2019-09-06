По факту смерти солдата в Слониме возбуждено уголовное дело.

Напомним, солдат был найден мертвым ровно 1 год назад, 5 сентября 2018 года. Тогда речь шла о самоубийстве. Молодому человеку было 20 лет, до окончания службы срочнику оставалось немногим более полугода. Генеральная прокуратура Беларуси на своей странице в соцсети Facebook проинформировала, что по факту гибели военного было возбуждено уголовное дело.

Минобороны страны тогда сообщало: причина смерти юноши имеет сугубо личный характер. Теперь прокуратура страны сообщает, что для организации предварительного расследования материалы уголовного дела были направлены в Следственный комитет. Ход расследования был взят на контроль.