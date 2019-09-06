Виктория Азаренко и Эшли Барти вышли в финал парного разряда «US Open». В полуфинале белоруска и австралийка не оставили шансов еще одной белоруске Александре Саснович и словачке Виктории Кужмовой — 6:0, 6:1. Матч длился 57 минут.

В.Азаренко (Беларусь) / Э.Барти (Австралия) — В.Кужмова (Словакия) / А.Саснович (Беларусь) — 6:0, 6:1

В решающем поединке Азаренко с Барти встретятся с победителем противостояния Арина Соболенко (Беларусь) / Э.Мертенс (Бельгия) — Каролина Долхайд (США) / Ваня Кинг (США). Эта встреча пройдет в пятницу, 6 сентября, ориентировочно в 21.00 по белорусскому времени.