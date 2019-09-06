Умер бывший президент Зимбабве Роберт Мугабе. Об этом сообщает BBC News со ссылкой на семью политика.

Ему было 95 лет. В последние годы жизни Мугабе боролся с тяжелой болезнью.

Как передает Reuters со ссылкой на собственный источник, политик скончался в Сингапуре, где обычно проходил поддерживающее лечение.

Роберт Мугабе стал премьер-министром Зимбабве в 1980 году, когда страна обрела независимость. Спустя семь лет он упразднил эту должность и назначил себя президентом. Мугабе переизбирался на пост главы государства шесть раз и правил 30 лет, пока после государственного переворота в ноябре 2017 года его не вынудили подать в отставку.

Жители столицы страны Хараре восприняли решение Мугабе с восторгом и вышли на улицы, чтобы выразить свою радость. В качестве выходного пособия экс-президент получил особняк стоимостью в несколько миллионов долларов, прислугу, парк автомобилей и возможность пожизненно путешествовать самолетами в первом классе.