Министр внутренних дел Беларуси Юрий Караев рассказал о причинах отмены проверки сотрудников милиции на полиграфе. Решение принималось после того, как было выслушано мнение всех заинтересованных сторон.

Я послушал и своих заместителей, послушал и служивый люд рангом поменьше, и самих простых сотрудников, а больше всего сотрудников ГАИ. Они рассказали, что не совсем совершенна эта система, когда только полиграфическое психофизиологическое исследование преграждает человеку дорогу для продолжения службы, – сообщил Юрий Караев в эфире телеканала «Беларусь 1».

Министр обратил внимание, что речь идет об отмене только повсеместных тотальных проверок.

Он сказал, что несовершенство такой системы в том, что полиграф не разбирает, с чем конкретно связана та или иная эмоциональная реакция человека. Он может просто волноваться или, например, не выдерживать длительного пребывания в замкнутом пространстве.

У очень многих развито воображение, и они натягивают то, чего и не делали, но чему были свидетелями или были в пограничной ситуации, – отметил глава МВД.

Также министр обратил внимание на то, что, как и все люди, сотрудники милиции не идеальны и не безупречны. У всех есть «какие-то грешки».

Тут характеристика начальника и коллектива, мне кажется, чуть поважнее, чем чужой дядя-полиграфист, который с предубеждением пытается тебя в чем-то изобличить, – высказал своем мнение Юрий Караев.

Кроме того, сама технология является несовершенной – полиграф дает большой процент погрешности, – подчеркнул руководитель ведомства.

Я принял такое решение, хотя сознательно понимаю, что чем-то погрешу против собственной безопасности в наших рядах, где-то может и пройдут такие, кого и следовало бы приостановить на службе, – добавил Юрий Караев.

По его словам, в настоящее время не хватает сотрудников ГАИ. И этом при том, что многие не желают проходить проверку на полиграфе или уходят со службы после нее.

Министр уверен: всегда следует предоставить человеку шанс. Даже, если он ошибся. Вместе с тем тех сотрудников МВД, которые ушли с работы после проверок полиграфа, восстанавливать не будут.