Тунеядцы уже с октября текущего года будут полностью оплачивать отопление и газ. Попавшим в тунеядскую базу начнут приходить «полные» платежки за газоснабжение и теплоснабжение. Напомним, с января 2019 года иждивенцы по полным тарифам уже оплачивают горячее водоснабжение.

Но до сих пор точно не известно, сколько человек попало в базу не занятого в экономике населения, а также сколько «тунеядцев» получают потяжелевшие жировки.

Министр труда РБ Ирина Костевич в начале декабря прошлого года сообщила, что на то время в стране насчитывалось порядка 500 тыс. человек, не занятых в экономике.

Также чиновники обещали «почистить» базу и пересмотреть ее, исключив тех, кто ошибочно в нее попал.

В феврале 2019 года в Минтруда РБ сообщили, что в базе находится «чуть более 425 тысяч человек».