Премьер-министры Беларуси и России сегодня в Москве согласовали проект программы действий по углублению интеграции и перечень дорожных карт. Об этом заявил журналистам глава белорусского правительства Сергей Румас по итогам переговоров с участием делегаций двух стран, передает БЕЛТА.

«Мы с Дмитрием Медведевым подвели черту под первым этапом большой работы, поставили свои визы под программой действий (по углублению интеграции. — Прим. БЕЛТА), утвердили перечень дорожных карт, — рассказал Сергей Румас. — 31 дорожная карта вошла в этот перечень, и нам в течение ближайших двух месяцев предстоит очень большая работа, чтобы к началу декабря подготовить для подписания нашими президентами пакет из программы действий, дорожных карт и нескольких межправсоглашений».

Глава белорусского правительства поблагодарил руководителей экономических ведомств Беларуси и России Дмитрия Крутого и Максима Орешкина за проделанную работу по согласованию необходимых документов. «Одновременно хочу сказать, чтобы они не расслаблялись, — предупредил Сергей Румас. — Дорожные карты — это на порядок более сложный объем работы, учитывая и сроки, и тот массив документов, которые надо будет проанализировать, чтобы качественно их подготовить».

Сергей Румас выразил уверенность, что к встрече президентов Беларуси и России в начале декабря все необходимые документы будут готовы.