Об изменениях в организации питания школьников различных социальных категорий рассказал в эфире программы «Говорит и показывает Минск» на «Радио-Минск» заместитель председателя Мингорисполкома Артем Цуран, передает агентство «Минск-Новости».

Напомним, во время посещения 2 сентября Александром Лукашенко школы-новостройки, был поднят вопрос разницы в подходах к обеспечению питанием учеников. Речь шла о том, что меню у ребят, которые питаются за счет государственного бюджета, и тех школьников, получающих обеды за родительскую плату, — различное. Тогда президент потребовал обеспечить одинаковое питание для всех детей в школах.

«Инициировал этот вопрос Мингорисполком. Было обращено внимание на то, что у нас недостаточно нормативных документов, позволяющих организовать питание учеников всех категорий в едином ключе. Но этот вопрос мы уже урегулировали: буквально со следующей недели столичным школьникам будет предложено единое меню с двумя комплексами на выбор. Они будут абсолютно одинаковыми для всех категорий детей, — сказал А. Цуран. — Сейчас обсуждаем, каким образом и кто будет делать выбор того или иного обеденного комплекса: родители или учителя, учитывая мнение детей».