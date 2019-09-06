Семейство карьерных самосвалов пополнилось новой моделью «БЕЛАЗ-7558F». Это первые в мире 90-тонники, получившие электромеханическую трансмиссию. Подробности сообщает пресс-служба БЕЛАЗа.

Самосвалы с электромеханической трансмиссией достаточно быстро завоевали популярность благодаря сочетанию инновационных технических решений, хороших потребительских качеств и политике доступных цен.

На подъемах при уклоне до 20% электродвигатели позволяют работать без пробуксовок, а электродинамическое торможение в генераторном режиме на спусках обеспечивает противоскольжение колес. Сейчас самосвал «БЕЛАЗ-7558F» проходит испытания на заводском полигоне.

Самосвал оснащен двигателем мощностью 1200 лошадиных сил и трансмиссией переменного тока нового поколения.

Серьезные нагрузки, которые получает машина в процессе перевозок, компенсируются надежной рамой машины.

Современный интерьер кабины разработан для комфортной работы водителя. Низкий уровень шума в ней достигается за счет улучшенных обивочных и изоляционных материалов. Рабочее место водителя спроектировано с учетом современных требований безопасности, эргономики и ортопедии.

Климат в салоне поддерживает отопительно-кондиционерный блок для обогрева зимой и охлаждения летом. За функциональность и удобство управления самосвалом отвечает информационный ЖК-дисплей, на который выводится основная информация о работе машины.