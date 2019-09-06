Разбойное нападение совершено на дом главы Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России Эллы Памфиловой. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на Министерство внутренних дел России.

Как отмечается, в ходе нападения грабитель несколько раз ударил Памфилову электрошокером.

«6 сентября около 01:30 мск в полицию поступило сообщение о нападении на хозяйку одного из домов, расположенного в городском округе Истра Московской области», — говорится в сообщении.

Указывается, что потерпевшей оказалась Памфилова.

«Злоумышленник в маске через окно проник на террасу дома, неоднократно ударил хозяйку электрошокером, после чего скрылся», — добавили в ведомстве.