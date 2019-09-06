Несколько случаев мошенничества, где злоумышленники выступают от лица «Белпочты» и предлагают выиграть смартфон, зафиксировано в Беларуси, сообщили «Минск-Новости» в пресс-службе почтового оператора.

Схема действий мошенников проста: на электронную почту белорусов приходит письмо от имени национального почтового оператора РУП «Белпочта» о выигрыше нового смартфона Samsung Galaxy S10. Для получения приза предлагается выбрать подарочную коробку и оплатить 5 рублей за доставку ценного подарка.

РУП «Белпочта» уточняет, что никаких розыгрышей призов не производит и просить игнорировать подобные сообщения. Вся информация о действующих акциях почтового оператора размещается на официальном сайте «Белпочты».