Жительница Пружан (Брестская область) и ее трое несовершеннолетних детей разыскиваются милицией. Об этом сообщается на сайте МВД Беларуси.

4 сентября в Пружанский РОВД обратился мужчина, который рассказал о пропавшей бывшей жене с детьми. Женщина не появлялась дома с 1 августа. Мужчина надеялся, что бывшая супруга вернется и не подавал заявление о розыске.

Тревогу забили в школе, где учились дети, и тогда мужчина решил отправиться в милицию.

Пропавшая женщина – Ахтель Наталья 1973 года рождения. У нее плотное телосложение, рост 165 см, на вид Наталье 40-45 лет. У женщины темные волосы ниже плеч, нос прямой с горбинкой, глаза карие.

Старший сын – Ахтель Александр 2003 года рождения. Худощавый юноша с короткими русыми волосами и синими глазами, рост 170 см. На вид Саше 15 лет.

Сестра Александра – Ахтель Анастасия 2005 года рождения. Худощавая девушка со светло-русыми вьющимися волосами и светлыми глазами, рост 170 см. Насте на вид 16-17 лет.

Самый младший из пропавших детей – Михаил 2016 года рождения.

Предположительно, пропавшие могут находиться возле церквей.

Правоохранители просят граждан, которые располагают информацией о разыскиваемых, обращаться по телефонам: 8 029 7290070, 8 033 6742417, 8 01632-92704 либо по 102.