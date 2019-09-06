Президент Беларуси Александр Лукашенко совершает сегодня рабочую поездку в Брест, где в эти дни проводятся основные мероприятия, приуроченные к 1000-летию города, передает БЕЛТА.

На вертолетной площадке Александр Лукашенко поинтересовался у губернатора Брестской области Анатолия Лиса, успели ли к юбилею сделать все, что планировалось. Руководитель региона заверил, что работы выполнены, многое сделано в части строительства социальных объектов, завершено сооружение важной транспортной развязки — Западного обхода Бреста.

Президент также заслушал краткий доклад о ходе полевых работ и ситуации в сельском хозяйстве области.

Глава государства во время рабочей поездки ознакомится с проделанной работой по подготовке к празднованию юбилейной даты.

Сначала президент посетит построенный Западный обход Бреста, где примет участие в церемонии открытия развязки.

Затем главу государства ожидают в центре города на торжественном мероприятии, посвященном началу празднования 1000-летия Бреста. Планируется также, что Александр Лукашенко посетит мемориальный комплекс «Брестская крепость-герой».