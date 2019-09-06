Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня на торжественном мероприятии, посвященном празднованию 1000-летия Бреста, подарил жителям города уникальный экземпляр Брестской, или так называемой Радзивилловской Библии, передает БЕЛТА.

«В Год малой родины эта вечно живая книга возвращается домой. Наши предки считали, что город, в котором издавалась Библия, находится под особой защитой небес. Его никогда не смогут сокрушить ни время, ни люди. Преподнося вам этот дар, я помню, что это стало возможным благодаря вашим предпринимателям, которые за собственные деньги приобрели и привезли на родину этот великий подарок», — отметил глава государства.

Подарок от имени всех брестчан приняли директор музея истории Бреста Светлана Томчук и почетный гражданин города Николай Кузьмич.

Подобная Библия является наиболее ценным изданием, напечатанным в 1563 году в Бресте в первой типографии на территории современной Беларуси по инициативе и на средства Николая Радзивилла Черного, старосты брестского. Она считается самым большим по объему печатным изданием ХVI-ХVIII веков Великого княжества Литовского, шедевром полиграфического искусства эпохи Ренессанса. По своей информационной и идеологической значимости ее можно поставить в один ряд с такими уникальными и знаковыми для Беларуси изданиями ХVI столетия, как Библия Франциска Скорины и Статут Великого княжества Литовского 1588 года. Это сложное и монументальное издание — итог многолетней работы целой группы переводчиков и опытных печатников и граверов.

Специалисты полагают, что тираж этой уникальной книги не превышал 500 экземпляров. После смерти Николая Радзивилла Черного его сын, Юрий (Ежи) Радзивилл, будучи ярым католиком, приказал собрать протестантские брестские издания отца и сжечь их. В этом пламени погибла и большая часть тиража Брестской Библии. Те же издания, которые были уже проданы и находились в частных руках, подверглись своеобразной экзекуции. Учитывая, что стоимость такого издания составляла баснословную сумму, его владельцы не решались предавать книгу огню и просто вырывали из нее листы, которые позволяли определить и датировать книгу.

Уникальность подаренного экземпляра заключается в том, что в нем сохранились два гравированных титульных листа для Ветхого и Нового Заветов, что является крайне редким явлением. Особую историческую и художественную ценность книге также придает то, что она украшена многочисленными гравюрами, заглавными буквами — инициалами, заставками, концовками, виньетками.

От жителей Бреста Александру Лукашенко вручили памятный подарок — художественную композицию в виде хрустальной вазы с васильками. Образ произведения восходит к цветочным орнаментальным мотивам Слуцких поясов и поэтическому мотиву Максима Богдановича, который называет василек «Цветком Родины». Хрустальная ваза исполнена в ручной технике с гравировкой.