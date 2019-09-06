Беларусь могла бы совместно с Россией или Украиной провести и Олимпиаду. Об этом Александр Лукашенко заявил сегодня журналистам в Бресте.

«Конечно, нам трудно соревноваться с гигантами, но, допустим, с украинцами или россиянами мы можем Олимпиаду провести, — цитирует президента агентство БЕЛТА. — Объекты под Олимпийские игры у нас готовы. Сейчас Национальный футбольный стадион построим и для водных видов спорта, останется футбол. В России вся инфраструктура создана под футбол. Можем запросто с ними принять Олимпиаду. И здесь в основном летнюю провести — в Беларуси — с помощью россиян или украинцев. У них есть объекты, которых нам не хватает».

Глава государства отметил проведение в стране масштабных спортивных форумов, в том числе II Европейских игр, легкоатлетического матча Европа — США, предстоит также совместный с Латвией чемпионат мира по хоккею и другие соревнования.