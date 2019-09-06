Ковалкин: Петиция для чиновника – тест на протестный потенциал

На какие обращения граждан реагируют власти?

— В Беларуси очень патерналистская политическая модель. Государство воспринимает нас, как маленьких детей, к мнению которых прислушиваются только тогда, когда они начинают возмущаться, «капризничать» и выходить на улицы с какими-то требованиями, — заявил на презентации исследования «Анализ коллективных электронных обращений граждан в разрезе прав человека» руководитель проекта petitions.by Владимир Ковалкин.

Пока же люди не «капризничают», государство само решает, что им нужно, а что нет.

Согласно результатам исследования, более половины (51,2%) петиций на сайте petitions.by за 2017-18 годы имеет правозащитный компонент с точки зрения рассматриваемых в них проблем, однако лишь менее 10% петиций сдержат прямое упоминание прав человека.

— Главной причиной является то, что права человека в нашей стране часто увязывают исключительно с политической деятельностью, протестами, митингами. Многие опасаются использовать это словосочетание в тексте петиции, — рассказывает одна из авторов исследования, социолог Наталья Рябова.

Однако такое упоминание является скорее мобилизующим, нежели отпугивающим фактором для пользователей, подписывающих петиции, созданные другими людьми. Петиция, в которой упоминаются права человека, в среднем собирает в 2 раза больше подписей, чем в целом.

— Еще одна причина, по которой в действительности правозащитные петиции не указываются таковыми – банальное непонимание, что это обращение связанно с правами человека, — говорит соавтор исследования Татьяна Кузина.

Например, в петициях связанных с проблемами городской инфраструктуры очень редко упоминается право человека на жизнь, хотя в действительности отсутствие пешеходного перехода или неисправный светофор представляют угрозу жизни и здоровью людей. Когда люди не ссылаются на законы, защищающие те или иные права человека, от этого страдает и качество текста петиций, и их эффективность.

Стоит также отметить, что у правозащитных петиций, как правило, выше удовлетворенность ответов от органов государственной власти.

Столичное явление

Согласно исследованию, электронные петиции пока остаются городским и даже столичным явлением: Минск, где живет пятая часть населения страны, генерирует половину де-факто правозащитных петиций.

Основной причиной такого положения вещей является фактор страха. Люди боятся, что за то, что они создадут или подпишут петицию, у них будут неприятности.

— Минск — город большой. Даже если ты потерял работу в одном месте – то без особых проблем найдешь ее в другом. В райцентрах же потеря работы на градообразующем предприятии, по сути, обрекает человека на статус бомжа, — рассказывает Владимир Ковалкин.

Однако опрос пользователей сайта petitions.by показал, что с серьезными последствиями за написание или подписание коллективных обращений никто не сталкивался.

— Люди, которые создали множество петиций, часто говорили, что стали заниматься этим на «постоянной основе» не из-за того, что их обращения принесли положительный эффект, а потому что убедились, что это безопасно, — говорит Наталья Рябова.

Как повысить эффективность петиций

В то же время эффективность коллективных электронных петиций сегодня оставляет желать лучшего — в ответ на большинство из них приходят формальные отписки. Средний уровень удовлетворенности ответом госорганов на петицию составляет всего 2,2, на чужие петиции – 2,49 по пятибалльной шкале.

— Главная проблема в том, что сами люди не умеют формулировать проблему, апеллировать к тем или иным законам. Большинство петиций в действительности не обращение, а крик о помощи, — рассказывает Татьяна Кузина.

Она считает, что необходимо создать какое-то методическое пособие, как для пользователей, так и для чиновников.

— У госорганов нет злонамеренности. Они просто поступают так, как им проще. Чиновнику тоже надо объяснить, как ответить по существу, а не дать отписку, как работать с обращениями граждан и находить решения их проблем, — говорит эксперт.

Однако главным стимулом решать проблемы, волнующие людей, так или иначе, является количество подписей под петицией.

— Петиция для чиновника – тест на протестный потенциал. Если под петицией подписалось 100 человек – это означает никто на улицу не выйдет, а если 10 тысяч, то это уже высокая вероятность, что часть из них пойдет протестовать, — рассказывает Владимир Ковалкин.

К такой проблеме совсем по-другому начинают относиться.

—Чиновники очень боятся, что приедет начальство и «надает по шапке» за то что, допустил протесты, поэтому волей-неволей будут вынуждены заняться решением проблемы, — резюмирует эксперт.