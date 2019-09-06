Национальный банк Беларуси провел мониторинг банковского сектора и сделал прогноз, как будут изменяться условия кредитования до конца текущего года.

По данным экспертного опроса руководителей банков, во втором квартале 2019 года респондентами отмечено смягчение условий кредитования физических лиц. Причиной тому является увеличение срока предоставления кредитов, рост максимального размера по всем видам кредитования физических лиц, а также то, что размер процентной ставки остался на относительно комфортном для кредитополучателей уровне.

Смягчение условий банковского кредитования коснулось и представителей бизнеса. Несмотря на небольшое ужесточение условий кредитования в части срока, невысокий уровень ставок и неизменность максимальной величины кредита по-прежнему являются стимулирующими спрос факторами.

По данным экспертного опроса руководителей банков об условиях банковского кредитования и согласно расчетам диффузных индексов ˮdiffusion index“, во втором квартале 2019 года смягчение условий кредитования крупного бизнеса в иностранной валюте произошло в связи со снижением уровня процентных ставок и увеличением максимального срока кредитования. На смягчение условий кредитования малого и среднего бизнеса несмотря на уменьшение максимального размера кредита и уменьшение максимального срока кредитования, оказало влияние снижение уровня процентных ставок.

Во втором квартале 2019 года участники обследования отмечают ужесточение требований к финансовому положению кредитополучателей для физических лиц на потребительские нужды. Требования к обеспечению исполнения обязательств по кредитам для представителей крупного бизнеса, малого и среднего бизнеса, а также для физических лиц на потребительские нужды смягчились. Кроме того, отмечено расширение направлений кредитования бизнеса при их неизменности для физических лиц.

По мнению участников анкетирования, во втором квартале 2019 года изменение условий привлечения средств на внутреннем рынке способствовало ужесточению условий кредитования бизнеса и смягчению условий кредитования физических лиц на потребительские нужды, изменение условий привлечения средств на внешних рынках смягчило условия кредитования малого и среднего бизнеса. Изменение политики управления активами и пассивами банка повлекло за собой смягчение условий кредитования физических лиц и представителей малого и среднего бизнеса. Изменение ситуации с ликвидностью в банке повлияло на ужесточение условий кредитования малого и среднего бизнеса и способствовало смягчению условий потребительского кредитования.

Изменение конкуренции со стороны других банков привело к смягчению условий кредитования всех категорий кредитополучателей, за исключением условий кредитования крупного бизнеса.

По прогнозам руководителей банков, в третьем квартале 2019 года ожидается смягчение условий потребительского кредитования и кредитования представителей малого и среднего бизнеса.

В четвертом квартале 2019 года респонденты прогнозируют смягчение условий кредитования физических лиц по кредитам на финансирование недвижимости.

Смягчение условий кредитования напрямую влияет и на спрос. Так во втором квартале 2019 года участники обследования отметили повышение спроса на кредиты в белорусских рублях у всех категорий кредитополучателей. Повышение спроса прогнозируется также на третий и четвертый кварталы 2019 года. При этом более интенсивно спрос на кредиты в белорусских рублях будет повышаться у представителей бизнеса и у физических лиц по потребительским кредитам, отмечает Нацбанк.