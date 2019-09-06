Компания Facebook создала новый сервис для знакомств, сообщает РИА Новости.

Пока новая платформа будет работать только в Северной и Южной Америке, Юго-Восточной Азии. Но в начале будущего года её запустят и в Европе.

Новая услуга получила название Facebook Dating. Она, по задумке разработчиков, «позволит вам проще находить любовь через то, что вы любите, помогая вам заводить значимые отношения через то, что вас объединяет: общие интересы, события, группы».

Новое приложение сегодня доступно в 20 странах (США, Аргентина, Боливия, Бразилия, Вьетнам, Гайана, Лаос, Канада, Колумбия, Малайзия, Мексика, Парагвай, Перу, Сингапур, Суринам, Тайланд, Уругвай, Филиппины, Чили, Эквадор), для жителей Европы услуга будет подключена к началу 2020 года.

Как рассказали в Facebook, приложение доступно в новейшей версии соцсети пользователям, достигшим 18 лет. Профиль на сайте знакомств и основной профиль соцсети будут работать раздельно, при этом сама соцсеть, основываясь на вашем профиле, будет предлагать вам потенциальных «половинок» из тех, кто также присутствуют на Facebook Dating.

В соцсети отмечают, что анализ данных пользователей дает «более правдивую картину» о каждом человеке, поэтому еще до знакомства вы сможете узнать потенциального избранника. Помимо данных из Facebook, платформа знакомств будет интегрировать посты пользователей из их Instagram.

В компании уточняют, что после того, как система предложит кандидатов, далее – дело за пользователями. «Если кто-то вам интересен, вы можете комментировать, ставить лайки, чтобы познакомиться», — говорится в сообщении. А если заинтересованности нет, можно не только игнорировать, но и удалять пользователя.

Создатели считают, что новая услуга — прекрасная возможность узнать «друзей своих друзей» и людей за пределами своего круга общения. По задумке разработчиков, «любовь» не будут искать среди уже знакомых людей, однако, если чувство возникло к кому-то из узкого круга, для этого предусмотрена функция Secret Crush («Тайная страсть»), которая позволяет тайно или, в случае взаимности, явно начать романтические отношения с кем-то из знакомых.

В компании заверяют, что пользование Facebook Dating безопасно, и гарантируют, что поиск знакомств не будет отражаться «на остальном пространстве Facebook».

Напомним, в марте 2018 года Facebook оказался в центре скандала, когда стало известно об утечке данных 87 млн пользователей Facebook через компанию Cambridge Analytica. 1 июля Конгресс США сообщил, что Facebook делился данными пользователей с 52 компаниями.