Генпрокуратура проверила и направила в суд уголовное дело в отношении Людмилы Реуцкой — бывшего начальника управления фармацевтической инспекции и организации лекарственного обеспечения Минздрава. Она обвиняется в получении взяток от коммерческих структур.

По данным следствия, Реуцкая с конца 2009 года и по май 2018 года множество раз получала взятки в виде матеральных ценностей и выгод имущественного характера от различных компаний — поставщиков лекарств, а взамен помогала им организовать госрегистрацию или перерегистацию импортных препаратов в Беларуси и получить разрешение Минздрава на их продажу в нашей стране.

Обвинение женщине предъявлено по ч. 2 и ч. 3 ст. 430 УК (получение взятки повторно или в крупном размере, получение взятки лицом, занимающим ответственное положение, или в особо крпном размере). Санкция третьей части предусматривает лишение свободы на срок от 5 до 15 лет.

Генпрокуратура, как сообщает ее пресс-служба, проверила расследование, проведенное главным управлением СК, и согласилась с обоснованностью обвинения. Дело передано в Минский городской суд.

Женщина продолжает оставаться под стражей. Ее задержал ГУБОПиК почти год назад.