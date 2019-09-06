Белорусы пытаются доказать, что Билефельд не существует

В конкурсе с призом в 1 млн евро, по условиям которого нужно неопровержимо доказать, что немецкий город Билефельд не существует, приняли участие и белорусы.

Об этом написала газета Frankfurter Allgemeine Zeitung, журналист которой пообщался с Йенсом Францке, руководителем отдела городской рекламы и коммуникаций. В числе стран, откуда поступили заявки, наряду с Канадой, Австралией, Новой Зеландией и Японией в тексте статьи упомянута и Беларусь.

Конкурс организовали городские власти Билефельда и компания Bielefeld Marketing GmbH, занимающаяся продвижением имиджа данного населенного пункта. Прием доказательств стартовал 21 августа и завершился 4 сентября. Причем организаторы не ограничивали фантазию желающих «заработать» 1 млн евро в выборе формы аргументации.

В итоге, как сообщается в пресс-релизе, было получено более 2 тысяч электронных писем с доказательствами, при этом около 300 поступило из-за рубежа. Среди них – аргументы из области физики, математики, географии, философии, истории, литературные очерки, стихи, детские рисунки, нарисованные от руки комиксы и многое другое.

Каждый участник получил ответ по электронной почте. Доказательства сгруппируют и будут рассмотрены экспертами. Итоги конкурса объявят 17 сентября. Организаторы предупредили: они на 99,99 процента уверены, что смогут опровергнуть любое доказательство. Но если вдруг все-таки случится обратное, пообещали реально выплатить призовые.

Назван и источник средств. Это ни в коем случае не деньги налогоплательщиков, а пожертвования спонсоров: 56 компаний ежегодно перечисляют городу 330 тысяч евро на рекламные акции.

Откуда взялась столь необычная тема конкурса? Дело в том, что несуществование Билефельда – известная в Германии шутка. Ее озвучивала даже Ангела Меркель. А началось все в 1994 году, когда Ахим Хельд, студент факультета информатики Университета Киля, решил высмеять аргументацию сторонников теорий заговора.

Для этого он придумал изначально нелепый тезис о том, что Билефельд – крупный экономический центр с населением в 320 тысяч человек – не существует, и «доказал» его. Сначала его пародия на конспирологию стала популярным мемом в интернете, а затем вышла и за его пределы.

В нынешнем году теория «Билефельдского заговора» отметила 25 лет со дня своего появления. Этим и воспользовались городские власти, объявив конкурс доказательств. При этом маркетинговая отдача превзошла все ожидания, поскольку тему подхватили крупнейшие мировые СМИ, такие как BBC и Newsweek.