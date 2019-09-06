Агрессивная сорока в Великобритании напала на мальчика, в итоге ребенок ослеп. Инцидент случился 1 год назад в начале весны, когда ребенок гулял по парку. Женщина вместе с детьми пошла в парк. Там у входа была табличка, предупреждавшая о сезоне гнездования сорок.

Женщина этому не придала значения. Спустя какое-то время к матери подбежал сын, зажимая свой правый глаз рукой. Она увидела, что на лице ребенка кровь. Позже выяснилось, что на мальчика напала сорока, при этом она атаковала с земли, выбрав целью глаз.

Ребенка доставили в больницу, но спасти травмированный глаз не удалось.

Женщина решила рассказать об этой истории, чтобы привлечь к проблеме внимание общественности. Раньше, по её словам, она никогда не слышала о таких нападениях, поэтому женщина захотела объяснить, насколько опасно может быть не соблюдение мер предосторожности во время сезона гнездования сорок.

В опасных местах после произошедшего с мальчиком были поставлены крупные знаки, предупреждающие о сороках, а в учебных заведениях начали рассказывать о том, как можно защитить себя от нападений этих птиц.