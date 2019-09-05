Неизвестные хакеры выложили в Сеть базы данных с более чем 400 млн. мобильных номеров пользователей соцсети Facebook.

Всего в свободном доступе оказались данные более 419 млн. пользователей Facebook из разных стран, среди которых 133 млн. учетных записей американцев, 50 млн. — вьетнамцев и 18 млн. — жителей Великобритании. Сервер не был защищен паролем, поэтому любой мог получить доступ.

В компании считают, что сложившаяся ситуация произошла из-за устаревших баз данных. Хакеры взломали их до того, как социальная сеть скрыла личные номера телефонов. Представитель Facebook Джей Нанкэрроу отметил, что сейчас информация уже удалена, а доказательств взлома аккаунтов не обнаружено.