В Великобритании пассажир самолета компании EasyJet заменил не вышедшего работать пилота. Об этом сообщает Metro.

Авиарейс должен был отправиться из Манчестера (Великобритания) в Аликанте (Испания). После досмотра пассажиры узнали, что пилот их самолета не вышел на работу. Было объявлено о задержке вылета на неопределенное время.

Среди пассажиров был Майкл Брэдли, который заявил, что он заменит отсутствующего пилота. У мужчины при себе была лицензия на управление самолетом. Сотрудники авиакомпании провели проверку и позволили Брэдли занять место за штурвалом.

По прибытии в Аликанте мужчину поблагодарили за помощь – самолет добрался до места назначения вовремя.