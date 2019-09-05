Президент Беларуси подписал указ № 328, которым создается государственное учреждение «Авиационная инспекция». Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

Подчиняться новая организация будет непосредственно департаменту по авиации Министерства транспорта и коммуникаций. Инспекция будет осуществлять ряд функций специально уполномоченного органа в области гражданской авиации в рамках международных обязательств государства.

Появление Авиационной инспекции позволит достичь необходимого уровня соответствия системы контроля государства за обеспечением безопасности полетов международным стандартам, а также усилить надзор за безопасностью полетов воздушных судов и авиационной безопасностью.