Накануне празднования тысячелетия города у брестчан стали изымать оружие.

Об этом сообщает в социальной сети местный блогер Сергей Петрухин.

На днях жительнице Бреста позвонили из милиции и сказали, что необходимо опечатать сейф, в котором ее муж хранит охотничье ружье.

Я позвонила дежурному Московского района города Бреста, и он подтвердил — до 8 утра все гладкоствольное оружие должно быть временно изъято, а нарезное опечатано, — сообщает местная жительница.

Позже в Министерстве внутренних дела подтвердили TUT.by, что у брестчан действительно перед празднованием дня города необходимо забрать гладкоствольное оружие, а нарезное — опечатать. Данные меры принимаются для безопасности граждан во время массовых мероприятий.

Напомним, в Бресте на протяжении 6-8 сентября будет проходить празднование 1000-летия города. Предполагается, что в один из дней в город приедет президент Беларуси.