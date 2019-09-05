Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг высказался за диалог с Беларусью. Об этом он заявил 4 сентября на совместной пресс-конференции с президентом Литвы Гитанасом Науседой в Брюсселе.

«Беларусь – соседка НАТО. Мы уверены, что нужен диалог. Мы уверены, что диалог между Беларусью и членами НАТО пойдет на пользу обеим сторонам. Именно поэтому мы ведем диалог с Беларусью. Нам нужны диалог и сотрудничество, потому что Беларусь – наша соседка», – заявил Столтенберг.

«Мы уважаем суверенное право каждого народа выбирать собственный путь», – сказал Столтенберг и привел в пример Черногорию и Литву, которые вступили в альянс несколько лет назад и Северную Македонию, которая хочет вступить в НАТО.

Генсек альянса подчеркнул, что точно также НАТО уважает право каждой страны не стремиться стать членом НАТО.

«У Беларуси должно быть это суверенное право выбирать свой путь, и мы будем его уважать. Мы уверены, что надо вести диалог с Беларусью по вопросам безопасности, снижении риска, транспарентности, контроля над вооружениями. Например, мы сотрудничаем с Беларусью по вопросам о нераспространении ядерного оружия», – заявил Столтенберг.

Затрагивая тему предстоящих белорусско-российских учений «Щит Союза-2019», которые пройдут 13-19 сентября, Столтенберг сказал, что каждая страна имеет право проводить учения, но они должны соответствовать стандартам ОБСЕ в плане прозрачности и уведомлений. «Как известно, Россия часто не следует этим требованиям», – отметил он.