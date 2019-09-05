Российский актер Александр Семчев похудел на 100 кг

Российский актер и звезда «Ликвидации» Александр Семчев, который много лет воплощал образ добродушного толстяка в кино, похудел на 100 килограммов.

Как сообщает Obozrevatel.com со ссылкой на Starhit, чтобы добиться такого результата, артисту понадобился год. Многие поклонники предположили, что мужчина сделал резекцию желудка. Но тот опроверг гипотезу, заверив широкую публику в том, что секрет столь разительных перемен во внешности заключается в сбалансированном питании.

«Уменьшайте порции, пейте воду для усиления метаболизма и чередуйте куриную грудку с индейкой и рыбой. Ну, конечно, дело не только в куриной грудке, есть еще и сырые овощи. Мешайте в равных пропорциях и увидите эффект», — сказал Александр.

Актер также отметил, что скачал специальное приложение, чтобы вести подсчет калорий. А вот обращаться к врачам и психологам в данной ситуации ему показалось бессмысленным.

«Главное — мотивация, то, ради чего вы это делаете. Вот и все. Нужно однажды на себя рассердиться! И на все пассы психолога не обращать внимания. Кроме вас, никто этого не сделает», — подчеркнул Александр.