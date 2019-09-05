Процесс обмена пленными близок к завершению.

Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что обмен пленными между Украиной и РФ будет масштабным. Об этом он заявил в рамках пленарной сессии Восточного экономического форума, сообщают росСМИ.

Кроме этого, он заявил, что процесс обмена близок к финалу.

«По поводу обмена: я думаю, что он будет таким достаточно крупным, масштабным, и это уже было бы хорошим шагом вперед, в сторону нормализации…Исходя из соображения гуманности, мы подходим к финализации переговоров, которые мы ведем в том числе и с официальными властями, так что я думаю, что в ближайшее время это станет известно», — сказал Путин.

Напомним, ранее российские СМИ со ссылкой на источники сообщили, что процесс обмена пленными может начаться до конца этой недели. В частности, источники называют 7 сентября вероятной датой большого обмена.

В то же время в Кремле пока отказываются комментировать данную информацию. По словам пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова, тема обмена пленными является «очень чувствительной», поэтому он не может делать никаких анонсов.

Отметим, российский омбудсмен Татьяна Москалькова, которая отвечает за процесс обмена пленными, заявила, что переговоры продолжаются, но для самого обмена необходимо оформить документы.

В ночь на 30 августа появилась информация, что большой обмен пленными уже состоялся, однако это новость оказалась фейком. Родственники политзаключенных и журналисты с утра ожидали Олега Сенцова, Владимира Балуха, Николая Карпюка, Павла Гриба и 24 пленных моряков в аэропорту «Киев». Спустя некоторое время новость об обмене официально опровергли в Офисе президента Украины.

Отметим, сегодня Киевский апелляционный отпустил из-под стражи бывшего боевика группировки «ДНР» Владимира Цемаха, которого называют свидетелем по делу о катастрофе MH17. До этого в СМИ появилась информация, что его также могут готовить на обмен. Обвинение данную информацию не комментирует.