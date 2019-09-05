В УВД Витебского облисполкома сообщили, что суд Городокского района вынес приговор продавщице РУП «Белсоюзпечать» за хищения денег и материальных ценностей на рабочем месте.

Женщина 1982 года рождения завладела товарами и деньгами в крупном размере, ущерб оценивают в сумме более 22 тысяч рублей.

Во время проведения инвентаризации было обнаружено крупную недостачу. Это 15 620 рублей и товаров на сумму 6 600 рублей.

Продавщицу судили по статьям о хищении путем злоупотребления служебными полномочиями и служебном подлоге. Суд вынес приговор — три года лишения свободы с конфискацией имущества и невозможность занимать определенные должности два года.