Рост производительности труда в Беларуси в настоящее время отстает от роста заработных плат, что вызывает обеспокоенность правительства РБ, которое в целом рост зарплаты приветствует.

Об этом премьер-министр РБ Сергей Румас сообщил 23 августа после встречи с президентом РБ Александром Лукашенко. Действительно, по итогам января—июля текущего года ВВП Беларуси увеличился всего на 1,3% и достиг 72,5 млрд. рублей, что намного ниже темпов роста заработной платы в стране.

Средняя зарплата в Беларуси увеличивается быстрее, чем планировалось, и в июле она достигла 1 128 рублей. Сергей Румас подчеркнул, что это происходит в условиях стабильной экономики и спокойной ситуации на валютном рынке. Он также отметил, что правительство работает с конкретными отраслями и предприятиями, чтобы производительность труда не отставала от роста зарплат.

Сергей Румас не сообщил, каким образом правительство добивается роста заработной платы и производительности труда. Самый простой способ — это сокращение численности работников, и не исключено, что предприятия так и делают. Также возможно, что правительство требует снижения прибыли у собственников предприятий или разрешает им увеличить отпускные цены.

Сергей Румас сообщил, что правительство Беларуси добилось увеличения зарплат на предприятиях, где она была ниже 400 рублей в месяц, и начинает заниматься предприятиями, где зарплата ниже 500 рублей. Он подчеркнул, что во всей стране осталось только несколько предприятий, где люди еще получают в среднем меньше 400 рублей в месяц, но они известны поименно, и правительство знает причины, по которым это имеет место. Работу с предприятиями курирует вице-премьер Александр Турчин.

В разговоре с президентом Сергей Румас также подчеркнул, что быстрый рост заработной платы налагает на правительство дополнительные обязательства по поиску средств, необходимых по поддержке зарплат бюджетников и пенсий на уровне 80% и 40% от средней заработной платы соответственно. Президент Александр Лукашенко также обратил внимание на необходимость увеличения зарплаты низкооплачиваемым категориям работников.