Нижняя палата британского парламента выступила против проведения досрочных выборов. Это предложение выдвинул Борис Джонсон после принятия законопроекта о запрете «жесткого «Брекзита».

Палата общин Великобритании в среду, 4 сентября, отклонила предложение премьер-министра страны Бориса Джонсона провести 15 октября досрочные выборы. Для одобрения инициативы требовалось не менее 434 голоса, но за нее высказались 298 парламентариев, еще 56 были против.

Джонсон предложил провести досрочные выборы после того, как нижняя палата британского парламента заблокировала «жесткий «Брекзит». Палата общин «не оставила других возможностей, кроме как позволить общественности решить», кто будет премьером, заявил на это Джонсон.

Лидер оппозиционной Лейбористской партии Джереми Корбин сказал, что поддерживает идею досрочных выборов, так как «хочет сместить это правительство», но не одобрит ее до тех пор, пока проект отсрочки «Брекзита» не станет законом. Документ о запрете жесткого сценария выхода Великобритании из ЕС теперь должен поступить на рассмотрение в Палату лордов.