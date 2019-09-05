Недавно в Беларуси проводили исследование, что выяснить, какой мессенджер здесь самый популярный.

На первом месте по частоте пользования оказался Viber.

Исследование проводили две недели в августе. Респондентами были люди в возрасте от 15 до 74 человек. Всего было опрошено 622 белоруса.

Viber вырвался вперед с огромным преимуществом — 70% опрошенных пользуются этим мессенджером. На втором месте Skype. Этой программой пользуется 38% респондентов. Замыкает тройку WhatsApp. Этим мессенджером пользуется каждый четвертый респондент.

В результате исследования выяснилось, что каждый десятый белорус не пользуется мессенджерами.