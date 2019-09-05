Министерство внутренних дел Беларуси усиливает работу с обращениями граждан и реагирование на критические публикации в СМИ. Об этом, как пишет БЕЛТА , 5 сентября заявил журналистам министр внутренних дел Беларуси Юрий Караев после своего доклада Главе государства.

«В целом разговор состоялся о моих впечатлениях о системе органов внутренних дел. Да, немного надо усилить мое управленческое влияние на дисциплину, морально-психологический климат в рядах сотрудников. По тем моментам, которые были высказаны на совещании у Главы государства, оценке работы правоохранительных органов в целом, я доложил о шагах, которые мы делаем, — и в улучшении качества сбора доказательств по коррупционным делам или по борьбе с экономическими преступлениями», — заявил министр.

По его словам, усиливается работа над качеством разрешения обращений граждан. «Будем более тщательно, детально разбираться с каждым заявлением, чтобы не получилось так, что граждане обращаются к нам, и мы везде им даем какие-то стандартные ответы и отписки. Будем разбираться в каждом случае, смотреть, в чем все-таки сотрудники органов внутренних дел нарушили права граждан, где-то вели себя, может, не совсем корректно и несдержанно. Будем давать им принципиальную оценку, чтобы люди и общество нас услышали и увидели, что мы не глухи и реагируем», — подчеркнул Юрий Караев.

Он добавил, что под более острым углом будут анализироваться и публикации в СМИ насчет работы органов внутренних дел, в том числе в интернете, оппозиционных медиа: «Ведь они тоже откуда-то эти материалы берут, и не все они придуманные или клевета. Где-то под ними какие-то основания, значит, есть. Чтобы не было безнаказанности и вседозволенности тех, кто от имени власти может обладать какими-то привилегиями, как им кажется».

«Все должны четко, как люди в погонах, прежде всего соблюдать свои обязанности и помнить, что служат народу, гражданину, обществу, защищают его права», — подчеркнул министр.